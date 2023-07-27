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Булыкин: Удаление решило исход матча «Краснодара» и «Спартака»

27 Июля 2023 • 23:25 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин уверен, что удаление Эдуарда Сперцяна стало ключевым эпизодом вечернего кубкового матча «Краснодара» и «Спартака» (1:2).

«В современном футболе игра в неравных составах многое решает. Когда идёт игра друг против друга двух сопоставимых по силам команд, у той, которая играет вдесятером, шансов практически нет», - рассуждает Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что армянский лидер «быков» грубо сыграл против Антона Зиньковского на 43-й минуте матча. Главный арбитр матча Алексей Сухой взял небольшую паузу, а после удалил молодого футболиста с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Дмитрий Булыкин
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