Булыкин: Удаление решило исход матча «Краснодара» и «Спартака»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин уверен, что удаление Эдуарда Сперцяна стало ключевым эпизодом вечернего кубкового матча «Краснодара» и «Спартака» (1:2).

«В современном футболе игра в неравных составах многое решает. Когда идёт игра друг против друга двух сопоставимых по силам команд, у той, которая играет вдесятером, шансов практически нет», - рассуждает Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что армянский лидер «быков» грубо сыграл против Антона Зиньковского на 43-й минуте матча. Главный арбитр матча Алексей Сухой взял небольшую паузу, а после удалил молодого футболиста с поля.

Корнеев – об удалении Сперцяна: «Роковая случайность»