Зобнин: «Хорошо, что забили второй мяч и выиграли»

Один из героев вечернего кубкового матча «Краснодара» и «Спартака» (1:2) Роман Зобнин прокомментировал концовку игры, которая, при определённых раскладах, могла стоить его клубу победы.

«Не скажу, что провёл шикарный матч. Вся команда работала на результат. Было очень жарко, в такую погоду тяжело двигаться, очень душно. Главное, забили второй мяч и выиграли», - делится Зобнин с «Матч ТВ».

Напомним, что Зобнин открыл счёт в вечернем матче ударом с ассиста Даниила Хлусевича. Это случилось на 21-й минуте игры. После второй гол гостей оформил Тео Бонгонда, это случилось во втором тайме, ближе к концу игры. Голом в добавленное время в составе хозяев отличился Кади Боржес.