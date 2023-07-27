Корнеев – об удалении Сперцяна: «Роковая случайность»

Бывший тренер сборной России и футбольный эксперт Игорь Корнеев прокомментировал удаление лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в вечернем матче против «Спартака» в Кубке России (1:2). Эпизод случился при счёте 1:0 в пользу гостей на 43-й минуте.

«Эдуард не славится такими действиями. Он просто опоздал, и когда движение ноги пошло, на пути оказалась нога Зиньковского», - делится Корнеев с «Матч ТВ».

Напомним, что пострадавшего при столкновении Антона Зиньковского заменили в перерыве из-за травмы, заявил после главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

«Сперцян и близко не думал нанести травму, он вообще не грубый игрок. Роковая случайность», - добавил Корнеев.