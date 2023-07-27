Абаскаль рассказал, что замена Зиньковского была связана с травмой

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что замена полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского в перерыве победной игры над «Краснодаром» (2:1) была связана с травмой, которую тот получил после столкновения с Эдуардом Сперцяном. После этого эпизода на 43-й минуте армянин, напомним, был удалён.

«Желаю Антону, чтобы все обошлось, и травма не была серьезной. Смотрелось это ужасно. К счастью, там был арбитр, он все видел. Это футбол, такое бывает», - рассказал Абаскаль «Матч ТВ».