Агкацев: «После удаления всей команде приходилось в два раза больше передвигаться»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал поражение его команды от столичного «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России. И рассказал, как его одноклубники отреагировала на удаление в концовке первого тайма.

«После удаления всей команде, всем приходилось в два раза больше передвигаться, закрывать пространство. Еще погода была достаточно тяжелая, душно. Надо было минут 10–15 продержаться, не пропустить», - делится вратарь с «Матч ТВ».

Напомним, в четверг вечером «быки» в меньшинстве уступили «красно-белым» со счётом 1:2, игра проходила в Краснодаре при 30-градусной жаре.