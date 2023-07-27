Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой игре с «Краснодаром».

- Получилась нервная концовка матча с «Краснодаром». Почему?

- Это чистая психология. «Спартак» вел 2:0, надо было доигрывать встречу до конца. Соперник играл в меньшинстве, вот гости и подумали, что игра сделана. А «быки» могли сравнять счет. Момент для этого был.

- В целом гостей можно похвалить за игру, но все-таки пропущенный гол подпортил впечатление?

- Москвичи подошли серьезнее к этой встрече. Абаскаль поставил всех основных футболистов в стартовый состав и, по сути, не дергал его полтора тайма. В первом тайме ребята играли строго, собрано. «Краснодар» оставил хорошее впечатление в первом матче чемпионата с «Динамо» и смотрелся неплохо в начале встречи со «Спартаком». Потом пропустил мяч, но игра была равная. Сперцян немного погорячился, и после его удаления игра перешла полностью под контроль «Спартака». Он во втором тайме забил еще мяч. Так что если бы не удаление, борьба бы продолжалась.

- Как вы считаете, правильно ли поступил Абаскаль, выпустив основной состав, тогда как у «Краснодара» была ротация? Все-таки график сейчас очень плотный.

- Это правильное решение. В первом матче с «Оренбургом» игры у «Спартака», по сути, не было. Это счастье, что удалось вырвать победу в конце встречи. Могли и проиграть. А сегодня видно было, что ребята серьезно играли. На этот костяк и надо опираться Абаскалю, а не считать, что у него двадцать человек основного состава. Нельзя менять по пять-шесть футболистов в каждом матче. Этого быть не должно.

- Есть еще Соболев, который отбывал дисквалификацию. Наверняка он займет место основного нападающего. Или есть варианты?

- Надо смотреть, в каком он состоянии. При той тактике, которую использует Абаскаль, нужен центральный нападающий. Есть Промес и фланговые игроки: Зиньковский и Бонгонда. Для них нужен центрфорвард.

- Как оцениваете действия Бонгонда, который вышел на второй тайм? Насколько он вписался в игру команды?

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- Играть он умеет. Ему надо время. У него с Зиньковским будет конкуренция, и с Игнатовым. Промеса он не переиграет. Квинси сильнее. Бонгонда сегодня забил, но когда ты играешь в большинстве, проще действовать, потому что тебя никто не держит. А так он проявил себя в этой игре.

- Можно вспомнить еще несколько ударов Бонгонда. Правда, все мимо ворот.

- Видно, что парень умеет играть. У него хорошая левая нога.

- Хлусевич снова отличился результативным действием. В прошлом матче он забил два мяча.Он становится игроком основы для «Спартака»?

- Сейчас да. Но как будет дальше выглядеть тактика – неизвестно. Если «Спартак» будет играть в три защитника – это одно дело. Если в четыре – это более оборонительный вариант.

- По старту сезона «Спартака» какие выводы можно сделать?

- Еще не все вошли в строй, поэтому сложно сказать. Надо смотреть, когда вернется Соболев, Николсон. Когда состав будет более стабильным и игра тоже. Вот сегодня команда чуть не сыграла вничью. То, что было с «Оренбургом», мы тоже видели. Если в обороне не будет налажена игра, рассчитывать на хороший результат будет сложно. Пока игры у «Спартака» не видно, хотя старания много. Состав не определился. Надо определить костяк команды и не дергать его.

Елена Григорьевская