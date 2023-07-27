Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» сохранит этот запал хотя бы до конца первой половины сезона»

Некогда советник экс-владельца московского «Спартака» Франко Камоцци отреагировал на победу «красно-белых» в первом туре группового этапа Кубка России над «Краснодаром» (2:1).

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал хотя бы до конца первой половины чемпионата», - надеется Камоцци в комментарии для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что одни из авторов голов «Спартака» стал летний новичок команды Тео Бонгонда.

«Хорошее ли вложение денег Бонгонда? Задайте мне этот вопрос в декабре, делать выводы рано», - добавил Камоцци.

В следующем официальном матче «Спартак» в рамках второго тура РПЛ примет дома «Балтику».