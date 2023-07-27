Ивич: «Мы удовлетворены последними 10-15 минутами, мы заставляли себя, боролись, шли»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:2).

- Конечно, во втором тайме команда соперника была лучше. У них владение мяча было лучше, были удары с расстояния, подачи. Конечно, вратарь у нас спасал и предотвращал голы, а в определенных моментах нам не повезло.

Мы удовлетворены последними 10-15 минутами, мы заставляли себя, боролись, шли. Когда нас было 10 человек, мы пытались забить первый гол и его забили. На последней минуте могли забить второй гол. Вот этим мы довольны. Но о результате нужно думать реалистично.