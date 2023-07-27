Абаскаль: «Зобнин - футболист, который когда есть пространство, просто уничтожает»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром».

- Кажется, что Роман Зобнин провел самый крутой матч за несколько лет. В чем секрет установки на игру? Потому что ощущение, что Роман получил особое поручение и его выполнил.

- Он и в прошлом году здесь это показывал. Роман - футболист, который когда есть пространство, просто уничтожает. Я рад, что сегодня он смог использовать свои качества. Очень важно, что он уже во втором матче смог отличиться. Это придаст ему уверенности в дальнейшем.

- Замена в перерыве Антона Зиньковского связана с травмой? Как он себя чувствует?

- Надеюсь и очень желаю Антону, что все обойдется и травма не будет серьезной. Но смотрелось всё ужасно. К счастью, там был арбитр и всё увидел, но такой эпизод, я его пересматривал, и очень страшно было. Соперник не успевал, у Антона было преимущество. Но это футбол, такое бывает. Надеюсь, что удастся избежать серьезных последствий.