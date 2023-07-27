Игру «Краснодара» и «Спартака» посетили почти 32 тысячи зрителей

Заключительный матч первого тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (1:2) посетили 31 733 человека. Такие данные во время игры озвучили на стадионе «Краснодар».

Напомним, что на матч не требовался Fan ID, также именуемый как «паспорт болельщика». Всего домашняя арена «Краснодара» может вместить чуть более 35 тыс. зрителей, поэтому стадион жарким летним вечером был заполнен практически полностью.

О том, что происходило на поле, а не на трибунах, читайте в обзоре от нашей редакции.