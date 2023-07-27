Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игру «Краснодара» и «Спартака» посетили почти 32 тысячи зрителей

27 Июля 2023 • 22:16 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Заключительный матч первого тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (1:2) посетили 31 733 человека. Такие данные во время игры озвучили на стадионе «Краснодар».

Напомним, что на матч не требовался Fan ID, также именуемый как «паспорт болельщика». Всего домашняя арена «Краснодара» может вместить чуть более 35 тыс. зрителей, поэтому стадион жарким летним вечером был заполнен практически полностью.

О том, что происходило на поле, а не на трибунах, читайте в обзоре от нашей редакции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
1
2
2.75 3.85 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Июля
22:39 · Кубок России
Ивич: «Мы удовлетворены последними 10-15 минутами, мы заставляли себя, боролись, шли»
22:34 · Кубок России
Абаскаль: «Зобнин - футболист, который когда есть пространство, просто уничтожает»
22:16 · Кубок России
Игру «Краснодара» и «Спартака» посетили почти 32 тысячи зрителей
22:09 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не проигрывал дома девять месяцев
21:51 · Кубок России
Хлусевичу стало плохо в концовке матча с «Краснодаром», защитника заменили
21:39 · Кубок России
«Спартак» уверенно обыгрывает «Краснодар» после дебютного гола Бонгонда
21:37 · Кубок России
Гол Зобнина стал для «Спартака» 200-м в Кубке России
21:29 · Кубок России
Баженов назвал удаление Сперцяна стечением обстоятельств
21:00 · Россия. Премьер-лига
Игрока «Краснодара» удаляют в домашнем матче против «Спартака» второй год подряд 1
20:52 · Кубок России
Сперцян получил красную карточку за грубейший фол на Зиньковском 2
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: «Его самый красивый гол ещё впереди»
20:26 · Кубок России
Зобнин открыл счёт в матче с «Краснодаром»
20:09 · Кубок России
Погостнов: «Цель «Локомотива» - победа в Кубке России»
19:50 · Кубок России
Ивич объяснил выход Эктова в стартовом составе 1
19:47 · Кубок России
Абаскаль: «У нас состав только определяется»
Все новости