Дебютный гол Бонгонда помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Краснодар»

«Спартак» начал Кубок России с победы. «Красно-белые» в первом тайме открыли счёт, а ещё до перерыва после грубого фола Эдуарда Сперцяна оказались в большинстве. Во второй половине москвичи забили ещё раз.

В четверг завершался первый тур группового этапа Кубка России. В заключительном поединке «Краснодар» принимал «Спартак». Обе команды добирались до финала турнира за последние два сезона. Только если «Краснодар» в этом году уступил ЦСКА, то «Спартак» в прошлом переиграл «Динамо». Кстати, учитывая, что «бело-голубые» тоже оказались среди участников квартета D, это получилось настоящая «группа смерти». Стоит отметить, что динамовцы в первом туре успели в серии пенальти уступить «Пари НН».

Гильермо Абаскаль в отличие от многих других тренеров решил выпустить на матч в Краснодаре практически основной состав. Испанский тренер даже не дал возможность поиграть другому вратарю, как делал в прошлом сезоне, вновь выпустив Александра Максименко, сыгравшего в первом туре. Справедливости ради Александр Селихов всё ещё отбывал дисквалификацию. Начало матча прошло без моментов. Обе команды действовали несколько суетливо, и было много потерь. Постепенно «Спартак» завладел мячом, но толку от этого не было. Более того, минуте на восемнадцатой Олусегун по центру продвинулся к штрафной и пробил, но точно в руки Максименко.

В середине тайма «красно-белые» своё преимущество реализовали. Умяров сделал пас на левый фланг на Хлусевича, а тот покатил в штрафную на Зобнина, который поставил спину Ахметову, подработал мяч под правую ногу и c угла вратарской пробил точно в дальнюю «шестёрку».

«Спартак» после этого чуть отошёл назад, желая будто посмотреть, что готов предложить соперник. «Краснодар» в свою очередь не спешил просыпаться и прибавлять. По истечении получаса в этой не слишком яркой игре едва не случился красивейший гол. Игнатов получил мяч перед штрафной и мощно пальнул под перекладину, но Агкацев среагировал и спас команду. «Быки» старались прибавить, но Максименко оставался без работы. За пять минут до перерыва хозяева заработали штрафной слева, и после передачи Баньяца сразу трое его одноклубников вылетали на мяч, но никто дотянуться не смог.

Ответ «Спартака» был опаснее. После ещё одной атаки левым флангом Бальде вошёл в штрафную и навесил на подключившегося Денисова, который зряче бил в касание в противоход Агкацеву, но попал в соперника. Тут же «Краснодар» остался в меньшинстве. Сперцян на своей половине неудачно обработал мяч, его перехватил Зиньковский, но лидер «быков» тут же прямой ногой шипами пробил сопернику выше голеностопа. Алексей Сухой без ВАР тут же принял решение выгнать капитана хозяев с поля. Решение было бесспорным, даже наставник «Краснодара» Владимир Ивич, просматривая на своем мониторе повтор, кивнул, а не стал спорить. Мяч же после удара Промеса со штрафного намертво забрал Агкцацев, получивший капитанскую повязку. «Спартак» пытался прибавить до перерыва, но в итоге к перерыву счёт не изменился.

В начале второго тайма «Спартак» пытался укрепить преимущество. Сначала Бонгонда мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но Агкацев вновь спас свою команду. Затем уже Промес пальнул с более близкого расстояния, но Арутюнян принял эту попытку на себя. Тут же Хлусевич едва не привёз гол в свои ворота, сделав неосмотрительную передачу назад, но Максименко опередил Олусегуна. После этого «Спартак» прямо прижал соперника к воротам. Сначала Умяров перехватил мяч у чужой штрафной и сделал пас на Промеса, который пробивал с угла вратарской, но вратарь хозяев спас, а добивание Бонгонда принял на себя кто-то из защитников. Затем новичок «красно-белых» справа прострелил от лицевой линии, но никто не смог замкнуть. Тут же «Спартак» заработал угловой, и Чернов пробил головой, но Агкацев спас. Затем вратарь парировал очередную попытку отличиться Промеса.

Давление «Спартака» привело к голу в середине второй половины, причем комбинацию гости разыграли красивую. Хлусевич в касание отдал Промесу на фланг, тот вернул защитнику в штрафную, который покатил мяч назад на Зобнина, а тот поперёк вывел Пруцева на ударную позицию, которому никто не мешал. Выстрел хавбека «Спартака» пришёлся в соперника, но на добивании первым оказался Бонгонда, который мощным ударом вколотил футбольный снаряд в цель.

После этого «Спартак» сбавил обороты, но не давал «Краснодару» при этом почувствовать уверенность в своих силах. В конце матча у «быков» на замену вышел Кади, это его первое появление на поле после тяжёлой травмы, которую он получил в матче как раз против «красно-белых» в минувшем сезоне. После этого хозяева чуть прибавили и даже провели несколько позиционных атак, но гости контролировали ход поединка.

В компенсированное время «Краснодар» сократил отставание. Кордоба получил мяч в штрафной, сделал пас налево на Эктова, который прострелил, и Кади с близкого расстояния не промахнулся. Откровенно говоря, есть подозрение, что у Кордобы был офсайд, но ВАР его не зафиксировал, а системы линий всё ещё нет. «Быки» ринулись вперёд, чтобы перевести матч в серию пенальти, и шанс был. Батчи справа вошёл в штрафную и навесил на дальний угол вратарской, где Кордобы выиграл борьбу, но головой переправил футбольный снаряд выше цели. Тут же раздался финальный свисток. Таким образом, «Спартак» удержал победу и вышел на первое место в группе после стартового тура.

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Через две недели во втором туре Кубка России «Спартак» примет «Пари НН», а «Краснодар» также сыграет в Москве, но против «Динамо». Пока же команды готовятся к матчам Премьер-лиги. «Спартак» также дома в ближайшем туре сыграет против «Балтика», а «Краснодар» в дерби края примет «Сочи».