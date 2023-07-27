Хлусевичу стало плохо в концовке матча с «Краснодаром», защитника заменили

Защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу поплохело в конце кубкового матча против «Краснодара».

Эпизод случился на 77-й – 78-й минутах матча. Форвард «быков» Джон Кордоба в стычке невольно попал россиянину в «солнечное сплетение». После этого возникла пауза, на поле появились врачи «Спартака» и оказали пострадавшему помощь. Тренерский штаб «красно-белых» решил не рисковать здоровьем оборонца и заменил его на Леона Классена.

Отметим, что сегодняшним вечером в Краснодаре стоит жара – температура воздуха к 22:00 по местному времени не опускается ниже +28°C.