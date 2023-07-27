«Спартак» уверенно обыгрывает «Краснодар» после дебютного гола Бонгонда

«Краснодар» с конца первого тайма кубкового матча со «Спартаком» играет в меньшинстве. Надежды «быков» на положительный результат практически убил Тео Бонгонда. Новичок «красно-белых» стал автором второго гола столичной команды. Данил Пруцев пытался поразить ворота ударом с линии штрафной, рикошет, и Бонгонда в касание добавил мяч в ворота без шансов для голкипера «Краснодара». Счет стал 2:0, и у хозяев почти нет времени, чтобы спасти эту игру.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.