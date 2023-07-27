Гол Зобнина стал для «Спартака» 200-м в Кубке России

Гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в ворота «Краснодара» стал 200-м для его клуба в истории выступлений в Кубке России. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что в четверг вечером «быки» и «красно-белые» завершают первый тур группового этапа национального Кубка. Зобнин отличился голом на 21-й минуте матча с передачи от защитника Даниила Хлусевича.

К 72-й минуте столичные гости удвоили преимущество. Второй гол матча оформил летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда. Отметим, что с конца первой половины матча хозяева находятся в меньшинстве.