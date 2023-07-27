Баженов назвал удаление Сперцяна стечением обстоятельств

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал удаление Эдуарда Сперцяна в кубковом матче «Краснодара» и «Спартака». Напомним, молодой полузащитник «быков» удалился за то, что пошёл прямой ногой в стык на Антона Зиньковского. Арбитр встречи Алексей Сухой квалифицировал эпизод как опасную игру.

«Бывают логичные красные карточки, когда заруба, когда ты понимаешь, что ребята бьются. Это не тот случай, а стечение обстоятельств. Тем более, что Сперцян не защитник», - цитирует Баженова «Матч ТВ».