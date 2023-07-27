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Баженов назвал удаление Сперцяна стечением обстоятельств

27 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал удаление Эдуарда Сперцяна в кубковом матче «Краснодара» и «Спартака». Напомним, молодой полузащитник «быков» удалился за то, что пошёл прямой ногой в стык на Антона Зиньковского. Арбитр встречи Алексей Сухой квалифицировал эпизод как опасную игру.

«Бывают логичные красные карточки, когда заруба, когда ты понимаешь, что ребята бьются. Это не тот случай, а стечение обстоятельств. Тем более, что Сперцян не защитник», - цитирует Баженова «Матч ТВ».

Следите за событиями второго тайма вечерней игры в текстовой трансляции, организованной порталом LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Никита Баженов Эдуард Сперцян
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