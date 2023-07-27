Сперцян получил красную карточку за грубейший фол на Зиньковском

«Краснодар» в кубковом матче против московского «Спартака» остался без своего лидера на поле. Полузащитник атаки Эдуард Сперцян на 43-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол прямой ногой на игроке оппонентов Антоне Зиньковском. Главный рефери встречи Алексей Сухой после небольшой паузы удалил армянского футболиста с поля.

Напомним, что к перерыву «красно-белые» впереди – 1:0. Единственный гол матча на 21-й минуте оформил хавбек «Спартака» Роман Зобнин с передачи Даниила Хлусевича.