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Сперцян получил красную карточку за грубейший фол на Зиньковском

27 Июля 2023 • 20:52 Комментировать (1)
Краснодар
0:1
Спартак Москва
1 7.80 X 4.60 2 1.40
2-й тайм

«Краснодар» в кубковом матче против московского «Спартака» остался без своего лидера на поле. Полузащитник атаки Эдуард Сперцян на 43-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол прямой ногой на игроке оппонентов Антоне Зиньковском. Главный рефери встречи Алексей Сухой после небольшой паузы удалил армянского футболиста с поля.

Напомним, что к перерыву «красно-белые» впереди – 1:0. Единственный гол матча на 21-й минуте оформил хавбек «Спартака» Роман Зобнин с передачи Даниила Хлусевича.

Следите за событиями второго тайма вечерней игры благодаря текстовой трансляции, которую организовал коллектив портала LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Эдуард Сперцян
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии (1)
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Cruyff
27 Июля 2023 в 21:09
Сперцян какой то нервный вышел на матч да и будешь тут нервным когда соперник играет в мелкий фол а судьи это пропускают
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