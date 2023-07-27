Погостнов: «Цель «Локомотива» - победа в Кубке России»

Молодой игрок обороны столичного «Локомотива» Егор Погостнов заявил, что цель его клуба на сезон – победа в Кубке России.

«У нас на сезон стоит задача выиграть Кубок России. И мы будем это делать — стараться побеждать в каждом матче и идти как по ступенькам», - делится футболист с порталом Metaratings.

Напомним, на неделе «Локомотив» уже стартовал в национальном Кубке с волевой победы над «Уралом» (2:1) в первом туре группового этапа турнира.

Следующий официальный матч в новом сезоне «железнодорожники» проведут 30 июля – в этот воскресный день команду Михаила Галактионова ожидает выезд в Воронеж на игру с «Факелом» в рамках РПЛ.