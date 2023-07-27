Ивич объяснил выход Эктова в стартовом составе

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Сегодня дебютирует в стартовом составе Александр Эктов, который выступал в «Оренбурге» в прошлом сезоне. Какая у него будет роль в «Краснодаре» и какая форма?

- У нас трое крайних защитников в нашей команде, и он один из них. Он хорошо себя показывал, тяжело работал, играл все товарищеские матчи и определенно хочет занять свое место в стартовом составе основной команде. У него есть шансы это получить, он очень хорошо работает. Мы его и взяли за те навыки, которые были, он заслуживает играть эту роль с нами.