Абаскаль: «У нас состав только определяется»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- За то время, что вы работаете в «Спартаке», у вас очень редко повторяется стартовый состав в следующей игре. И сейчас снова такие кадровые решения. Объясните, почему так происходит в чемпионате и Кубке.

- Мне бы хотелось, чтобы состав был стабилен, и повторять его от матча к матчу, но, к сожалению, это зачастую бывает невозможным. В прошлом сезоне у нас были травмы, дисквалификации, карточки желтые и красные. Они тоже влияли на это. Это на самом деле негативно сказывается на команде. А почему мы сегодня тоже провели ряд изменений - это только второй официальный матч в этом сезоне. У нас состав только определяется. У нас очень хорошая конкуренция внутри команды. Ребята завоевывают и доказывают право играть в основном составе. При таком календаре нам сложно при таком количестве матчей. Футболисты порой рискуют получить травму.