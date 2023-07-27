«Краснодар» и «Спартак» назвали составы на кубковый матч, Промес и Сперцян – в основе

«Краснодар» и столичный «Спартак» озвучили свои составы на заключительный матч первого тура группового этапа Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес;

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде

Напомним, что встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за самыми её интересными событиями можно в любой точке мира – портал LiveResult.ru проведёт текстовую трансляцию.