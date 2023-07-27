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Игнатьев: «Можно сказать, что «Спартак» в хорошем состоянии» эксклюзив

27 Июля 2023 • 19:11 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.80 2 2.75
Через 0 ч. 4 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил соперничество команд в группе D в Кубке России.

«Я бы не стал слишком категорично оценивать возможности этих команд. Последняя игра «Спартака» показала, что команда находится в хорошем состоянии, в то время как «Динамо» не проявило себя в двух матчах. В этой группе, как и в остальных, есть лидеры. Я бы не сказал, что эта группа самая сложная с точки зрения выхода в плей-офф. Пока в этом квартете все коты серые. Отталкиваясь от первого тура, можно сказать, что «Спартак» в хорошем состоянии. Есть надежда, что команда будет в этом же направлении двигаться дальше. Будем смотреть, как эта надежда превратится в реальность. «Динамо» пока вообще никак нельзя охарактеризовать. Наверное, Личка изменит ситуацию, ему нужно время, но пока команда не выступает на уровне, достойном аплодисментов», — сказал Игнатьев.

В первом матче группы D «Динамо» потерпело поражение от «Пари НН» (1:1, 3:4 — по пенальти). Вторая встреча данного квартета состоится сегодня, 27 июля. Игра «Краснодара» и «Спартака» начнется в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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