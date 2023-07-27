Корнеев рассказал, что Ивич привносит в игру «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил работу сербского специалиста Владимира Ивича в «Краснодаре» и рассказал, что иностранный тренер привносит в игру «быков».

«Играть только в атакующий футбол невозможно. Нужна все‑таки и организация, и тактическая дисциплина в игре, и умение удержать результат. Пока у «Краснодара» тренер, который может это делать», - делится Корнеев с «Матч ТВ».