Корнеев рассказал, что Ивич привносит в игру «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил работу сербского специалиста Владимира Ивича в «Краснодаре» и рассказал, что иностранный тренер привносит в игру «быков».
«Играть только в атакующий футбол невозможно. Нужна все‑таки и организация, и тактическая дисциплина в игре, и умение удержать результат. Пока у «Краснодара» тренер, который может это делать», - делится Корнеев с «Матч ТВ».Напомним, второй официальный матч сезона «Краснодар» Ивича проведёт уже менее чем через два часа. На газоне стадиона «Краснодар» «быки» встретятся со столичным «Спартаком», игра пройдет в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.
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