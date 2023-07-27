Ловчев объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Игра будет открытой, но «Краснодар» в атаке очень хорош. Жду очень зрелищного матча, «быки» пока более сбалансированы, — ставлю на их победу со счетом 2:1», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Как считает эксперт, тройка центральных полузащитников «Краснодара» демонстрирует очень хороший футбол, а форвард команды Джон Кордоба постоянно напрягает оборону соперника.

По мнению Ловчева, плюс «красно-белых» заключается в настойчивости, команда борется до последнего, но «быки» выглядят более сбалансировано.

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 27 июля. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.