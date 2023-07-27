Ещенко: «Погода сегодня будет на стороне «Краснодара»

Бывший защитник столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями перед финальной игрой первого тура группового этапа Кубка России. В ней, напомним, друг с другом сойдутся «Краснодар» и «Спартак», игра стартует в 20:00 по мск на арене «Краснодар».

«На победу претендуют обе команды, но думаю, что погода будет на стороне «быков» - они более привыкшие к жаре. Обе команды играют с мячом в открытый футбол – ждём много голов», - цитирует Ещенко «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что пока у него нет опасений за оборону «Спартака» - делать выводы по этому поводу нужно на дистанции.

Напомним, оба клуба выиграли свои первые матчи в новом сезоне РПЛ. «Краснодар» уверенно обыграл в гостях «Динамо» (3:1), а «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» дома – 3:2.