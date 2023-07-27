Пономарёв: «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Спартака»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил предматчевые расклады перед кубковым противостоянием «Краснодара» и московского «Спартака». Это будет заключительный матч первого тура группового этапа.

«Предпочтение отдам «Краснодару»: на своём стадионе играют, ранее уверенно у «Динамо» в первом туре РПЛ. «Спартак» пока только раскачивается, хоть и сильнее «Оренбурга» был», - рассуждает Пономарёв для «Матч ТВ», добавляя, что «Спартаку» в вечернем матче придётся чаще обороняться, чем их южным оппонентам.

Команды выйдут на поле стадиона «Краснодар» в 20:00, время московское. Текстовую трансляцию встречи проведёт портал LiveResult.ru.