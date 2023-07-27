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Кубок России

Бышовец: «Не думаю, что группа D – это группа смерти» эксклюзив

27 Июля 2023 • 17:18 Комментировать (1)
Краснодар
0:1
Спартак Москва
1 7.80 X 4.60 2 1.40
перерыв

Известный российский тренер Анатолий Бышовец специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил соперничество команд в группе D Кубка России.

«Не думаю, что команды попали в группу смерти. «Краснодар» оставил хорошее впечатление по качеству игры и по настрою на борьбу. Думаю, что у «быков» есть шанс пройти достаточно далеко по сетке турнира. «Красно-белые» выступают в своём стиле, ведь «Спартак» традиционно считается кубковой командой. У «Динамо» тоже есть шансы на выход из группы, но просто точно не будет», - сказал Бышовец.

Ещё одним участником квартета D, напомним, является нижегородский «Пари НН».

Напомним, уже сегодня вечером нас ждёт матч «Краснодара» и «Спартака», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите самые интересные моменты встречи, текстовую трансляцию события проведёт портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Анатолий Бышовец
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии (1)
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shatun
27 Июля 2023 в 18:04
Какая группа смерти может быть в Кубке России.
На Евро-Футболе:
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Перерыв
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
0
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2.75 3.85 2.38
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