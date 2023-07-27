Известный российский тренер Анатолий Бышовец специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил соперничество команд в группе D Кубка России.

«Не думаю, что команды попали в группу смерти. «Краснодар» оставил хорошее впечатление по качеству игры и по настрою на борьбу. Думаю, что у «быков» есть шанс пройти достаточно далеко по сетке турнира. «Красно-белые» выступают в своём стиле, ведь «Спартак» традиционно считается кубковой командой. У «Динамо» тоже есть шансы на выход из группы, но просто точно не будет», - сказал Бышовец.

Ещё одним участником квартета D, напомним, является нижегородский «Пари НН».

Напомним, уже сегодня вечером нас ждёт матч «Краснодара» и «Спартака», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите самые интересные моменты встречи, текстовую трансляцию события проведёт портал LiveResult.ru.