«Краснодар» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Спартак Москва
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Протокол игры
Агкацев Станислав•Волков Сергей Александрович•Алонсо Хуниор•Эктов Александр•Ленини Кевин•Ахметов Ильзат•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Арутюнян Геворг•Олусегун Олакунле•Кобнан Мозес
Максименко Александр•Чернов Никита•Денисов Даниил•Джикия Георгий•Хлусевич Даниил•Игнатов Михаил Александрович•Умяров Наиль•Зобнин Роман•Бальде Диао Кейта•Промес Квинси•Зиньковский Антон
27 июля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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