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Кубок России

​Тарханов: «О короткой скамейке ЦСКА говорить не совсем правильно» эксклюзив

27 Июля 2023 • 15:12 Комментировать
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
окончен

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе ЦСКА в матче Кубка России с «Оренбургом».

Напомним, что ЦСКА разгромил «Оренбург» на выезде с результатом 6:0.

«Федотов молодец, но удаление в самом начале матча сыграло роль, да и второе тоже не сыграло на руку «Оренбургу». О короткой скамейке ЦСКА говорить не совсем правильно. У клуба есть резерв игроков, которые могут выходить на замену, так ещё и трансферное окно не закрылось», - сказал Тарханов.

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Оренбург
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