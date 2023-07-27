Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе ЦСКА в матче Кубка России с «Оренбургом».

Напомним, что ЦСКА разгромил «Оренбург» на выезде с результатом 6:0.

«Федотов молодец, но удаление в самом начале матча сыграло роль, да и второе тоже не сыграло на руку «Оренбургу». О короткой скамейке ЦСКА говорить не совсем правильно. У клуба есть резерв игроков, которые могут выходить на замену, так ещё и трансферное окно не закрылось», - сказал Тарханов.

Следующий матч ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» в чемпионате России.