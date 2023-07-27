Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Газзаев похвалил молодёжь из ЦСКА

27 Июля 2023 • 14:51 Комментировать
Оренбург
0:6
ЦСКА Москва
окончен

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил молодых футболистов команды после крупной победы над «Оренбургом» в первом туре группового этапа Кубка России. Как известно, «армейцы» добились гостевой победы со счётом 6:0.

«У «армейцев» очень хорошая молодёжь: отдельно выделю Арбузова и Рядно. Также хорошо себя показали Кисляк с Ермаковым. Это очень хорошие ребята, которым нужно доверять, потому что у них есть перспектива», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Газзаев отметил, что Кубок России является таким турниром, где можно доверять молодым футболистам.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 30 июля, – против «Ахмата» во втором туре чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.75 3.85 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Июля
15:37 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сперцян сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале» 1
15:06 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется игроком «Байи» Адемиром
14:51 · Кубок России
​Газзаев похвалил молодёжь из ЦСКА
14:46 · Кубок России
Кечинов: «Игра в обороне у «Спартака» очень слабая, в матче с «Краснодаром» «красно-белым» придётся тяжело»
14:29 · Кубок России
Хаджи считает «Краснодар» фаворитом матча со «Спартаком»
14:16 · Кубок России
Камоцци назвал фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»
14:15 · Кубок России
Дьяков: «Не факт, что в матче «Краснодар» — «Спартак» будет много голов»
13:26 · Кубок России
​Уткин дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
12:18 · Кубок России
Тарханов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»
11:52 · Кубок России
Гладилин назвал фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Петрушин оценил расписание РПЛ и Кубка России эксклюзив
26 Июля
23:34 · Кубок России
Бейл прокомментировал поражение от «Балтики»
23:17 · Кубок России
Карпин: «Дебютанты запаренные, испуганные, но это нормально»
23:10 · Кубок России
Защитник «Факела» прокомментировал поражение от «Сочи»
23:09 · Кубок России
Рахимов: «Допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил»
Все новости