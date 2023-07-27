​Газзаев похвалил молодёжь из ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев похвалил молодых футболистов команды после крупной победы над «Оренбургом» в первом туре группового этапа Кубка России. Как известно, «армейцы» добились гостевой победы со счётом 6:0.

«У «армейцев» очень хорошая молодёжь: отдельно выделю Арбузова и Рядно. Также хорошо себя показали Кисляк с Ермаковым. Это очень хорошие ребята, которым нужно доверять, потому что у них есть перспектива», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Газзаев отметил, что Кубок России является таким турниром, где можно доверять молодым футболистам.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 30 июля, – против «Ахмата» во втором туре чемпионата России.