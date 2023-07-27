Кечинов: «Игра в обороне у «Спартака» очень слабая, в матче с «Краснодаром» «красно-белым» придётся тяжело»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Кубка России между «красно-белыми» и «Краснодаром».

Эксперт раскритиковал оборону «Спартака», отметив, что в нападении «быков» есть сильные исполнители, которые будут держать в напряжении защитную линию гостей.

«Спартаку придётся тяжело. Игра в обороне пока у команды очень слабая. Жду интересной игры. Надеюсь, что с обилием мячей», — цитирует Кечинова Rusfootball.info.

Также Кечинов не согласился с тем, что непростая логистика может помешать «Спартаку» в этом матче. По мнению специалиста, если команда хорошо готова, фактор долгой дороги не станет для неё серьёзным препятствием.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля, на домашнем стадионе южан. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.