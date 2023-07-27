Хаджи считает «Краснодар» фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт назвал «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи, отметив неубедительную игру обороны «Спартака», а также фактор долгой дороги, который мог сказаться на «красно-белых» негативным образом.

«Меня очень беспокоит наша защита на фоне сильного нападения «Краснодара». В обычных условиях оценил бы шансы соперников как равные. Однако с учётом домашнего поля у краснодарцев отдам предпочтение хозяевам — 60 на 40 в пользу команды Владимира Ивича», — приводит слова Хаджи Rusfootball.info.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.