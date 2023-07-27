Камоцци назвал фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»

Франко Камоцци, который является бывшим советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в Кубке России.

«Это будет интересный матч, встречаются две команды, играющие в атакующий футбол. Кто фаворит? «Спартак», конечно», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

«Краснодар» примет «Спартак» на своем домашнем стадионе сегодня, 27 июля. Начало противостояния запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.