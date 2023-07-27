Дьяков: «Не факт, что в матче «Краснодар» — «Спартак» будет много голов»

Бывший игрок «Спартака» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» сыграют в гостях с «Краснодаром».

Эксперт отметил, что эта игра может получиться закрытой с минимум забитых мячей.

«Встречаются две играющие команды, которые играют в атакующий футбол. Да, у «Спартака» явные проблемы в обороне, но, возможно, в этой игре справятся. Кубковый матч обычно более напряжённый, более закрытый», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля, на домашней арене «быков». Начало — в 20:00 по московскому времени. Отметим, что последние три очные встречи этих команд завершались в пользу «красно-белых».