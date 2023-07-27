Бывший игрок «Спартака» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал об ожиданиях от матча первого тура группового этапа Кубка России, в котором «Спартак» примет «Краснодар».

«Как болельщики, мы надеемся на то, что будет много голов, много моментов и две команды, которые играют в атаку и хотят забивать. У «Спартака» есть небольшие проблемы в обороне, пропустили дома два мяча от команды, которая будет в этом сезоне находиться внизу турнирной таблицы. «Краснодар» тоже три забил на выезде с «Динамо». Поэтому ждём результативного футбола. Надеемся, что голы придут из-за мастерства игроков, а не ошибок», — сказал Чернышов.

Встреча состоится в Москве 27 июля на «Открытие Арене». Стартовый свисток прозвучит – в 20:00 мск. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.