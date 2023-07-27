​Уткин дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

В четверг вечером «Краснодар» и «Спартак» проведут матч первого тура группового этапа Кубка России. Известный журналист Василий Уткин дал свой прогноз на эту встречу.

Уткин ожидает, что «Краснодар» и «Спартак» выйдут на поле в сильнейших составах, а потому игра должна получиться результативной.

«Думаю, что самая правильная ставка – верх по матчу от трёх голов. Возможно, и от трёх с половиной, это уж как вы любите рисковать», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Краснодар» - «Спартак» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.