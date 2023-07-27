Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о медиасопровождении российского футбола.

- Футболисты не должны давать никаких комментариев ни перед игрой, ни в перерыве матча. По окончании игры – пожалуйста, берите интервью какие хотите. Во время матча футболистам нужно об игре думать. А то получается какое-то шоу, что игроки сами стремятся бежать на интервью в перерыве. У меня нет никаких телеграм-каналов, мне лично оно не нужно, но новости я читаю. Иной раз интервью берут у футболистов такие глупые… И «Спартак» настолько оплетён всеми этими делами, вокруг него столько шумихи и разговоров… Это сильно мешает ему сосредоточиться на футболе. Уже в первом туре в каждом матче говорилось не о том, как футбол у нас развивается, какие молодые игроки появляются в командах, как работают тренеры и функционеры в клубах, а о распределении мест в турнирной таблице.

Сегодня, 27 июля, московский «Спартак» сыграет в рамках группового этапа Кубка России против «Краснодара» на выезде. Начало матча в 20:00.