Тарханов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»

Экс-рулевой екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов дал комментарий касательно предстоящего поединка между московским «Спартаком» и «Краснодаром» в Кубке России.

«И «Спартак», и «Краснодар» в первом туре показали высокий уровень игры, ждем хорошего футбола. Так как матч будет в Краснодаре, то, думаю, игра будет равной. Тут нет фаворита», - передает слова специалиста Betonmobile.

Поединок между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в четверг, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.