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Гладилин назвал фаворита матча «Краснодар» - «Спартак»

27 Июля 2023 • 11:52 Комментировать

Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках группового раунда Кубка России.

«Со «Спартаком» пока не понятно. А «Краснодар» в хорошей форме, хорошо провел первую игру. Считаю, что именно «Краснодар» - фаворит», - передает слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится сегодня, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин
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