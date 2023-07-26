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Кубок России

Бейл прокомментировал поражение от «Балтики»

26 Июля 2023 • 23:34 Комментировать
Крылья Советов
2:3
Балтика
окончен

Нидерландский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал неудачу в матче против калининградской «Балтики».

«Грустно, что мой гол не принёс команде результата. Рад за своего брата Барача, который вернулчя после травмы», - пишет Бейл в своём телеграм-канале.

Матч, напомним, состоялся в среду вечером в рамках первого тура группового этапа Кубка России и завершился со счётом 3:2 в пользу балтийцев. Бейл поразил ворота гостей на 89-й минуте при счёте 1:3.

В минувшие выходные самарцы успешно стартовали в новом сезоне РПЛ, обыграв на выезде грозненский «Ахмат» - 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика Гленн Бейл
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