Бейл прокомментировал поражение от «Балтики»

Нидерландский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал неудачу в матче против калининградской «Балтики».

«Грустно, что мой гол не принёс команде результата. Рад за своего брата Барача, который вернулчя после травмы», - пишет Бейл в своём телеграм-канале.

Матч, напомним, состоялся в среду вечером в рамках первого тура группового этапа Кубка России и завершился со счётом 3:2 в пользу балтийцев. Бейл поразил ворота гостей на 89-й минуте при счёте 1:3.

В минувшие выходные самарцы успешно стартовали в новом сезоне РПЛ, обыграв на выезде грозненский «Ахмат» - 2:1.