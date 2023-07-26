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Карпин: «Дебютанты запаренные, испуганные, но это нормально»

26 Июля 2023 • 23:17 Комментировать
Ростов
1:0
Рубин
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Рубином» (1:0).

- Позитивный результат. Еще сегодня стоит выделить трех дебютантов команды, которые вышли в стартовом составе. Как оцените их действия? Двое из них сыграли 90 минут.

- Понятно, что запаренные, испуганные. Но это нормально, не то, чтобы было удивление какое-то или критика, это нормально. Ребята, которые с нами даже не тренировались ни разу. Вчера потренировались и вышли, отыграли в обороне. Из пяти защитников трое были ребята из дубля. Как оценить? Положительно, естественно.

- Схема с пятью защитниками была продиктована проблемами, которые возникли у «Ростова» с недозаявкой? Или от соперника?

- Нет, больше, не больше, а только с недозаявкой и с нехваткой полузащитников, которых надо было еще… Через два дня у нас игра с «Зенитом», который играл вчера, а не сегодня.

- Насколько вам понравилась такая вариативность, насколько это рабочий вариант в последующих встречах?

- Подождите, мы и с «Факелом» примерно так же играли, просто Глебов опускался.

- Глебов вышел и не стал опускаться.

- Потому что уже были три центральных.

- Схема работает, и она применима, когда и Глебов на поле?

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- Забудьте про схему, футболисты играют, 10 на 10. Схема на бумаге красивая, а на поле все равно 10 на 10.

- По заменам. Казалось, что все они шли в плановом режиме: в перерыве и потом три. Так ли это, или это реакция на игровые эпизоды?

- Реакция? Естественно, нет. Две замены в перерыве были плановые, а потом три замены - понятно, что мы не хотели делать, на какой там минуте? Я не помню. На 60-й, понятно, три замены делать - это оставаться без единой замены, это не от хорошей жизни. Миронов и Щетинин пропустили какое-то время в тренировочном процессе, поэтому больше 60 минут навряд ли выдержали бы, плюс еще и на карточках были оба. Кузнецов сказал, что больше не может, что у него уже всё сводит. Поэтому все замены вынужденные.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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