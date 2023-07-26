Защитник «Факела» прокомментировал поражение от «Сочи»

Игрок обороны воронежского «Факела» Владислав Мастерной прокомментировал домашнее поражение своей команды на групповом этапе Кубка России от «Сочи». Напомним, игра прошла вечером в среду в Воронеже и завершилась уверенной победой южан – 3:1.

«Грустное настроение, хотелось выиграть, но пропустили глупые голы. С новичками быстро сыгрались. Все понимают, что делать. Еще пару дней и будет другой уровень», - цитирует футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Ближайший официальный матч «Факел» проведёт в воскресенье, 30 июля. Соперником воронежцев дома в рамках второго тура РПЛ будет столичный «Локомотив».