Рахимов: «Допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:1).

- Результат, который наверняка не радует. По содержанию игры что вам сегодня понравилось, что оставляло желать лучшего?

- Конечно, концовка оставляла желать лучшего. Нам все же нужно было агрессивнее играть в завершающей фазе. Если говорить в целом по игре, я думаю, нельзя предъявить команде претензий. В принципе, она играла очень неплохо, нормально выглядели на поле. Если посмотрите, допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил по воротам, и, к сожалению, были наказаны. Поэтому наши же удары были либо в руки вратарю, либо неточные. Количество их было достаточно большое, но не такое эффективное. Поэтому, наверное, это поражение, когда ты допускаешь такую ошибку и проигрываешь 0:1. А в остальном, я думаю, было много достаточно позитивных моментов.

- «Ростов» сегодня сыграл в три центральных защитника. Насколько это для вас было сюрпризом?

- Не было сюрпризом, потому что у них в других играх часто опорный полузащитник опускался в эту зону при оборонительных действиях, мы это видели и знали. Поэтому не было сюрпризом.

- По заменам. Чего ждали от игроков, которые выходили? В каких компонентах должны были прибавлять, что привносить?

- Как раз той самой агрессии в завершающей фазе, больше играть вперед. К сожалению, таких передач у нас было не так много. Было достаточно, но не так много.

- Как оцените столь раннее начало Кубка? Первый тур Пути РПЛ сразу же за первым туром РПЛ, насколько это удобно для тренеров?

- Не знаю, я думаю, что неправильно все-таки сделали. Было бы удобнее в тот период делать, когда есть еврокубковые матчи, когда сборная играет, чтобы немного разгрузить сейчас игроков в начале сезона. Достаточно тяжелая погода, было очень жарко. Но я не думаю, что стоит жаловаться, нужно продолжать дальше работать.