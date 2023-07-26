Карпин дал лидерам отдохнуть перед «Зенитом», но «Ростов» всё равно обыграл «Рубин»

Валерий Карпин дал сразу нескольким лидерам отдонуть в Кубке России. «Рубин» этим пользовался и играл чуть активнее, но забить не смог. «Ростов» же во втором тайме своим моментом воспользовался и довёл матч до победы.

«Ростов» начинал свой поход в Кубке России против «Рубина». Пожалуй, если взглянуть на других участников группы «Локомотив» и «Урал», кажется, что именно команды с берегов Дона и Волги должны разыграть второе место. Тем не менее, наставник хозяев Валерий Карпин, кажется, не разделял это мнение и выпустил на поле много молодых футболистов, дав основе отдохнуть лидерам перед важным поединком против «Зенита» в Премьер-лиге, который состоится в ближайшем туре.

Уже в самом дебюте гости едва не открыли счёт. Рахмоналиев из-за пределов штрафной неожиданно нанёс удар, но мяч, задев перекладину, пролетел выше цели. Казанцы вообще старались действовать активнее соперника, в то время как «Ростов» толком ничего придумать не мог. Лишь в середине первого тайма южане наконец-то что-то создали в атаке. Кузнецов с правого фланга сделал пас на угол штрафной, откуда пробил Комаров, но Янович оказался на месте.

В целом «Рубин» действовал активнее молодого состава «Ростава», но больше до перерыва ничего опасного казанцы ничего не придумали. Клуб с берегов Дона в свою очередь тоже ничего толком создать не смог, так что на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма казанцы упустили ещё один момент. Зотов из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, но Песьяков в прыжке спас ворота. «Рубин» продолжал играть с преимуществом, тем неожиданнее оказалось, что счёт открыл «Ростов». Семенчук со своей половины сделал пас к центральной линии на Тугарева, который сделал заброс к радиусу перед штрафной на Комарова, а тот в свою очередь ушёл от защитников и пробил в нижний угол.

Казалось, после пропущенного гола «Рубин» должен был прибавить, но ряд замен в матче сбили темп, и казанцам не получалось вновь нащупать нити игры, В какой-то момент гости сбились на дальние удары, но и Иву, и Рахмоналиев отправили мяч в руки Песьякову. «Ростов» особо не огрызался. Хозяева проводили изредка вылазки, но Янович в игру не вступал и лишь надеялся, что партнеры сумеют отыграться. Однако действиям гостей остроты всё также не хватало остроты. Ростовчане же не стеснялись в концовке потягивать время, чтобы удержать победный счёт, который не выглядел совсем уж логичным с точки зрения происходившего на поле.

Таким образом, риск, на который пошёл Карпин, сыграл. Ростовская молодёжь сумела обыграть «Рубин», набрать важные очки в борьбе для выхода в плей-офф Кубка России, а также сохранила силы лидерам команды. Казанцы же могут винить лишь самих себя, так как имели больше моментов.

В следующем туре Кубка России «Ростов» отправится на выезд у «Уралу». «Рубин» же ждёт домашний матч против «Локомотива», который ранее уже успел победить коллектив из Екатеринбурга. Пока же впереди Премьер-лига. «Ростов» уже в субботу примет «Зенит», в то время как «Рубин» также дома сыграет против «Оренбурга».