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Червиченко оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Спартака»

26 Июля 2023 • 22:22 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.80 2 2.65
Через 20 ч. 45 мин.

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко оставил прогноз на матч Кубка России против «Краснодара».

«Оборона «Спартака» дырявая как решето. Ее единственный солидный игрок — это Джикия. Ещё Денисов иногда смотрится хорошо, иногда средненько, а все остальные — это просто беда. Так что фаворит матча «Краснодар» — «Спартак» — скорее домашняя команда», — заявил Червиченко в интервью изданию Sport24.

Тем не менее, по мнению эксперта, у «быков» имеются свои сложности, выделив умение упускать преимущество в матчах. Также экс-президент «красно-белых» считает, что команды забьют три или четыре мяча.

Напомним, что «Краснодар» и «Спартак» проведут матч первого тура группового этапа Кубка России в четверг, 27 июля. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Червиченко
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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