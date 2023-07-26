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Кубок России

«Крылья Советов» вышли в антилидеры по числу поражений в Кубке России

26 Июля 2023 • 21:34 Комментировать
Крылья Советов
2:3
Балтика
окончен

Самарские «Крылья Советов» в среду вечером уступили дома «Балтике» - 2:3. Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Кубка России на газоне «Самара Арены».

Любопытно, что после этого поражения «Крылья» стали первой командой среди всех участвовавших в Кубке России по числу поражений в турнире. Их у самарцев набралось 32, по этому показателю клуб обошёл «Ростов», с которым до сегодняшнего вечера делил первое место антирейтинга, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

О том, как развивались события вечерней игры, богатой на голы, читайте в нашем репортаже.
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Крылья Советов
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