«Крылья Советов» вышли в антилидеры по числу поражений в Кубке России

Самарские «Крылья Советов» в среду вечером уступили дома «Балтике» - 2:3. Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Кубка России на газоне «Самара Арены».

Любопытно, что после этого поражения «Крылья» стали первой командой среди всех участвовавших в Кубке России по числу поражений в турнире. Их у самарцев набралось 32, по этому показателю клуб обошёл «Ростов», с которым до сегодняшнего вечера делил первое место антирейтинга, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».