Мор: «Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне»

Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Эдуард Мор оценил игру воронежского «Факела» в проигранном «Сочи» матче группового этапа Кубка России. Напомним, что в среду вечером южане увезли домой из Воронежа уверенную победу – 3:1.

«Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне, к тому же, у команды очень короткая скамейка запасных. Что касается «Сочи», то они сильнее в этом плане – у них больше подбор игроков», - рассказал Мор «Матч ТВ», добавив, что южане полностью переиграли своего соперника.

Следующий официальный матч обе команды проведут в рамках второго тура РПЛ. «Факел» примет дома «Локомотив», «Сочи» сыграет на выезде против «Краснодара».

«Сочи» в большинстве в гостях обыграл «Факел»