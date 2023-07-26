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Кубок России

Мор: «Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне»

26 Июля 2023 • 21:08 Комментировать
Факел
1:3
Сочи
окончен

Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Эдуард Мор оценил игру воронежского «Факела» в проигранном «Сочи» матче группового этапа Кубка России. Напомним, что в среду вечером южане увезли домой из Воронежа уверенную победу – 3:1.

«Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне, к тому же, у команды очень короткая скамейка запасных. Что касается «Сочи», то они сильнее в этом плане – у них больше подбор игроков», - рассказал Мор «Матч ТВ», добавив, что южане полностью переиграли своего соперника.

Следующий официальный матч обе команды проведут в рамках второго тура РПЛ. «Факел» примет дома «Локомотив», «Сочи» сыграет на выезде против «Краснодара».

«Сочи» в большинстве в гостях обыграл «Факел»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сочи Эдуард Мор
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