Кечинов оценил состав «Спартака» на матч против «Краснодара»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от состава «красно-белых» в предстоящем матче против «Краснодара».

«Если «Спартак» так же плохо сыграет в обороне, то в Краснодаре ему будет очень тяжело. Если только выйдет Джикия и придаст уверенности партнерам. Другие изменения в составе тоже наверняка будут – уверен, что с первых минут выйдет на поле и Бонгонда», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «Спартак» едет в гости к очень серьёзному сопернику, который показал готовность к сезону победой над «Динамо».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Краснодаром» в четверг, 27 июля, во встрече Кубка России.