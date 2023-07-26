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Кечинов оценил состав «Спартака» на матч против «Краснодара»

26 Июля 2023 • 21:08 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.80 2 2.65
Через 21 ч. 3 мин.

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от состава «красно-белых» в предстоящем матче против «Краснодара».

«Если «Спартак» так же плохо сыграет в обороне, то в Краснодаре ему будет очень тяжело. Если только выйдет Джикия и придаст уверенности партнерам. Другие изменения в составе тоже наверняка будут – уверен, что с первых минут выйдет на поле и Бонгонда», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «Спартак» едет в гости к очень серьёзному сопернику, который показал готовность к сезону победой над «Динамо».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Краснодаром» в четверг, 27 июля, во встрече Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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