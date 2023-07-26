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«Балтика» успешно стартовала в Кубке, победив в Самаре

26 Июля 2023 • 20:29 Комментировать
Крылья Советов
2:3
Балтика
окончен

«Крылья Советов» принимали «Балтику» на старте кубкового турнира нового сезона. Удачный рикошет позволил Владимиру Хубулову расстрелять ворота гостей уже на 10-й минуте. Самарцы продолжали давить и давить, однако никак не удавалось забить второй гол. А вот соперник ответил результативной атакой на 56-й минуте. Прошла подача с правого фланга, скидка, и Роберто Фернандес сравнял счет. Достаточно быстро «Балтика» забила снова, еще один навес, и Анхело Энрикес головой от штанги вогнал мяч в сетку. Вскоре Максим Кузьмин перехватил безобразный пас назад от Романа Ежова и реализовал выход один на один с голкипером хозяев. На 89-й минуте «Крылья» затолкали мяч в сетку, Гленн Бейл подарил интригу. Но все же 2:3.

«Балтика» успешно стартовала в Кубке и лидирует вместе с «Зенитом», набрав три очка. У «Крыльев» и «Ахмата» пока без зачетных баллов.

Протокол игры  
Крылья Советов2:3Балтика
(1:0) Хубулов Владимир10'  
  56'Ферни Рубен (1:1)
  70'_Henriquez A. (1:2)
  74'Кузьмин Максим (1:3)
(2:3) Бейл Гленн89'  
Ломаев ИванСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЕвгеньев РоманБарач МатеоБабкин Сергей 87' (Бобёр Иван ( 87') Гарре Бенхамин 46' (Бейл Гленн ( 46') Рассказов Николай 46' (Ежов Роман ( 46') Иванисеня Дмитрий 71' (Витюгов Максим ( 71') Хубулов ВладимирСалтыков Никита
Запасные: Фролов ЕвгенийПопов КириллОвсянников БогданКостанца ФернандоЧалый АртёмКарпицкий Егор
Латышонок ЕвгенийДудиев Аслан 77' (Маляров Кирилл ( 77') Остойич Иван  8'Радмановац Никола 46' (Ферни Рубен ( 46') Ламейра Жоао 63' (Мусаев Тамерлан ( 63') Осипов АлександрКузьмин МаксимГалоян Артур 46' (Жиров Александр ( 46') Аванесян ТигранЛазарев ВладиславГузина Гедеон 58' (_Henriquez A. ( 58')
Запасные: Корякин АлександрКазаев ЯнБориско МаксимФернандес Роберто IIЭнрикес АнхелоПряхин СергейПуцко АлександрГогричиани Гоча
26 июля. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

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Крылья Советов Балтика
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