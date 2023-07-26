«Балтика» успешно стартовала в Кубке, победив в Самаре

«Крылья Советов» принимали «Балтику» на старте кубкового турнира нового сезона. Удачный рикошет позволил Владимиру Хубулову расстрелять ворота гостей уже на 10-й минуте. Самарцы продолжали давить и давить, однако никак не удавалось забить второй гол. А вот соперник ответил результативной атакой на 56-й минуте. Прошла подача с правого фланга, скидка, и Роберто Фернандес сравнял счет. Достаточно быстро «Балтика» забила снова, еще один навес, и Анхело Энрикес головой от штанги вогнал мяч в сетку. Вскоре Максим Кузьмин перехватил безобразный пас назад от Романа Ежова и реализовал выход один на один с голкипером хозяев. На 89-й минуте «Крылья» затолкали мяч в сетку, Гленн Бейл подарил интригу. Но все же 2:3.

«Балтика» успешно стартовала в Кубке и лидирует вместе с «Зенитом», набрав три очка. У «Крыльев» и «Ахмата» пока без зачетных баллов.