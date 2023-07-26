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Кубок России

«Сочи» в большинстве в гостях обыграл «Факел»

26 Июля 2023 • 20:29 Комментировать
Факел
1:3
Сочи
окончен

Сочинцы уверенно начали выступление в Кубке России. Ещё по итогам первого тайма черноморцы ушли с преимуществом, а после перерыва получили лишнего игрока и упрочили лидерство.

Протокол игры  
Факел1:3Сочи
  21'Де лас Куэвас Мигель (0:1)
(1:1) Черов Василий28'  
  45'Кравцов Кирилл (1:2)
  78'Заика Кирилл (1:3)
Гудиев ВиталийКудряшов Фёдор  68'Брызгалов СергейСуслов КириллМагаль РусланЯкимов Вячеслав 76' (Ивлев Андрей ( 76') Мастерной Владислав  30' 46' (Аппаев Хызыр ( 46'  54') Черов ВасилийМоцпан Никита 63' (Альшин Ильнур ( 63') Долгов Александр 46' (Квеквескири Ираклий ( 46') Максимов Максим 46' (Марков Евгений ( 46'  90')
Запасные: Доровских ВячеславБагамаев АбдулаБеленов АлександрБожин СергейИвахнов МатвейЧерняков Даниил
Заболотный НиколайАлвес Марсело 79' (Миладинович Иван ( 79') Юрганов ИгорьМещанинов АртёмЗаика Кирилл 81' (Макарчук Артём ( 81') Кравцов Кирилл  85'Батырев Амир  43'Медведев Юрий  87'Де лас Куэвас МигельИгнатьев Иван 62' (Шипунов Тимофей ( 62') Бурмистров Никита  37' 62' (Джорджевич Лука ( 62')
Запасные: Дркушич ВаняКашинцев ТимофейМаргасов ТимофейГойло НикитаЮсупов АртурЛитвинов Вячеслав
26 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)".

Группа А Кубка России по составу участников выглядит одной из самых ровных. «Оренбург», «Сочи» и «Факел» вполне могут претендовать на то, чтобы занять место в первой двойке. При этом и черноморцы, и воронежцы в прошлом году в прошлом году вылетели после первой стадии, так что не хотели повторять этот результат. В этой ситуации крайне важно не терять очки, и «Факел» с «Сочи» в очном поединке точно рассчитывали на победу.

Сочинцы активно начали матч и даже быстро забили, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. В целом гости выглядели активнее в первой половине, в то время как у хозяев толком не получалось подойти к воротам соперника. В середине первого тайма сочинцы смогли реализовать своё преимущество. С правого фланга Бурмистров сделал диагональ в центр штрафной на совершенно свободного де лас Куэваса, который головой пробил точно в дальний угол.

Вскоре гости могли удвоить счёт. Сочинцы заработали угловой, мяч заметался по штрафной, и Мещанинов пробил через себя, но Гудиев оказался на месте. Воронежцы тут же пришли в себя и наши в себе силы сравнять счёт. «Факел» сам заработал угловой, и после навеса от Моцпана точным ударом отметился Черов.

Вскоре сочинцы могли вновь выйти вперёд. Игнатьев ворвался в штрафную справа, ушёл от Гудиева, но оказался под слишком острым углом, чтобы поразить цель. Воронежцы постарались в ответ прибавить и совершили несколько подходов, но ничего острого не придумали. Гости же упустили ещё одну возможность отличиться. Игнатьев совершил длительный проход и уже слева вошёл в штрафную и целился в дальний верхний угол, но не попал. В компенсированное время к первому тайму Долгов нанёс удар через себя из левой части штрафной и попал в голову Алвесу, от которой мяч едва не юркнул в ворота.

Когда казалось, что на перерыв команды уйдут при равном счёте, Кравцов подхватил мяч перед штрафной, продрался сквозь двоих соперников внутрь и метров с тринадцати из окружения защитников пальнул точно в цель. В итоге первый тайм остался за сочинцами.

В начале второго тайма сочинцы пытались увеличить своё преимущество. Сначала они убежали в контратаку «три в два», Кравцов слева ворвался в штрафную, но Гудиев с ударом справился. Затем уже последовала передачу на Игнатьева, который бил буквально с угла вратарской, но вратарь хозяев вновь оказался на высоте. В ответ Марков прошёл по центру и выстрелил из-за пределов штрафной, но Заболотный в падении мяч забрал.

Воронежцы пытались прибавить. В середине второго тайма Марков из-за пределов штрафной мощно пробил, но Заболотный был на месте. Почти тут же хозяева остались в меньшинстве. Джорджевич убегал на рандеву с вратарем, но Кудряшов его сбил, и за фол последней надежды был удалён. В следующей атаке Юсупов решился на дальний удар, но Гудиев был на месте.

Сочинцы пытались воспользоваться численным преимуществом и укрепить преимущество. После удара Шипунова из центра Гудиев вновь был на месте. Затем после атаки правым флангом последовал прострел, но Джорджевич метров с одиннадцати не смог подстроиться под мяч. И всё же своего гости добились. Медведев сыграл в стеночку с партнером, ворвался в штрафную и пробил, Гудиев ворота спас, но Заика оказался первым на добивании.

Воронежцы пытались не сдаваться. В концовке после прострела слева Аппаев пробил через себя, но в створ не попал. В ответ сочинцы едва не довели счёт до разгромного. После углового пошла скидка на дальнюю штангу, куда набежал Юрганов, но забить не смог. Так или иначе «Сочи» начал турнир с победы.

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Во втором туре через две недели «Факел» отправится на выезд к ЦСКА, а «Сочи» также в гостях сыграет с «Оренбургом». Пока же клубы сосредоточены на Премьер-лиге. «Сочи» готовится к дерби Краснодарского края, которое пройдёт на стадионе как раз «Краснодара» в ближайшем туре. «Факел» же дома примет «Локомотив».

Роман Андреев

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