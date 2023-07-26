Заика забил третий гол «Сочи» в ворота «Факела»

Противостояние «Факела» и «Сочи» в кубковом Пути РПЛ получается очень упорным. Стороны обменялись голами в середине первого тайма, Мигель де лас Куэвас и Василий Черов порадовали своих болельщиков. Кирилл Кравцов здорово продавил оборону «Факела» на 45-й минуте. Ближе к концу поединка Кирилл Заика забил третий гол за сочинцев. Юрий Медведев сыграл в пас с партнером и оказался на выгодной позиции, его удар парировал вратарь, но Заика оказался первым на добивании.

«Сочи» ведет 3:1. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.